Terni, concorso assistenti sociali Comune: restano in 41 in lizza per i 6 posti

di S.F.

Trentanove donne e due uomini. Per un totale di quarantuno ammissioni alla fase conclusiva del concorso scattato formalmente nell’ottobre 2021: fase finale a Terni per l’assunzione a tempo ed indeterminato di sei coordinati assistenti sociali di categoria D. Gli ammessi alla prova scritta erano stati 220, ora c’è l’ulteriore scrematura in vista dell’appuntamento decisivo in biblioteca fissato tra mercoledì 31 agosto e giovedì 1° settembre.

IL CONCORSO PER SEI POSTI: 220 AMMESSI

Prova orale in arrivo

Si tratta dell’ultimo concorso avviato sul finire del 2021 e che, rispetto agli altri, è proseguito con tempistiche più dilatate. Il test scritto c’era stato lo scorso giugno, ora c’è l’esito con l’ammissione del 18,6% – se si considerano tutti, in realtà ci sono state diverse defezioni e dunque la storia cambia – rispetto ai 220 originari: alla fine del mese tornerà in azione la commissione composta dalla dirigente al welfare Donatella Accardo (presidente) e dai funzionari Roberto Desi e Daniela Argenti in qualità di membri esperti. Con loro la segretaria Franca Nesta.