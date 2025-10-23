C’è un unico non idoneo nella prova fisica del concorso del Comune di Terni per l’assunzione – tempo pieno ed indeterminato – di due funzionari di vigilanza per la polizia Locale, uno dei quali riservato a personale dell’ente.

L’esito è stato sancito in seguito alla prova svolta mercoledì all’aviosuperficie ‘Alvaro Leonardi’. Dunque a contendersi i posti restano in 14 rispetto ai 15 che si sono presentati. Nel contempo giovedì è stata nominata la commissione esaminatrice per l’altro concorso in essere, quello per l’ingresso di 14 funzionari assistenti sociali (214 domande): è composta dalla presidente Grazia Marcucci, dai funzionari Maria Rita Pongoli e Massimo Fioretti. Sharon Costantini svolgerò il ruolo di segretario.