Terni, condomini: imposta sanificazione

Nell’ambito delle misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale della diffusione del virus Covid-19, il sindaco di Terni Leonardo Latini ha firmato un’ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Il provvedimento ordina agli amministratori dei condomini nel territorio del comune di Terni «di procedere tempestivamente e comunque entro e non oltre cinque giorni, alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni ad ogni immobile». Si tratta di un’azione – riporta il sito web comunale – che potrebbe rilevarsi di notevole efficace considerando che i locali da sanificare sono normalmente i più frequentati da chi esce ed entra nelle abitazioni private. (LEGGI L’ORDINANZA)

