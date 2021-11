Terni, contributi sull’affitto: domande fino al 31 dicembre

Le domande per beneficiare dei contributi a sostegno dell’affitto (previsti dal Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione) possono essere presentate fino al 31 dicembre.

Chi è ammesso

«Non si tratta di un click day e non c’è quindi la necessità affrettarsi in poche ore – precisa l’assessore al welfare Cristiano Ceccotti – perché ci sono 45 giorni per presentare la domanda e preparare la documentazione necessaria per questo importante contributo a sostegno dei cittadini più bisognosi per il quale l’amministrazione comunale ha stanziato ulteriori risorse oltre a quelle previste a livello regionale». Sono ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata in possesso dei requisiti previsti dal bando, titolari di un contratto, non a canone sociale, registrato. Il contributo è relativo all’affitto corrisposto nell’anno 2020. Non può presentare la domanda chi, relativamente al canone d’affitto pagato nell’anno precedente la pubblicazione del bando ha usufruito di contributi pubblici e delle detrazioni d’imposta effettuate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2020. «Ringrazio in particolare i sindacati degli inquilini per la loro fattiva collaborazione», aggiunge Ceccotti.

IL BANDO

I dati per la domanda

La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente dalle ore 12 del 15 novembre 2021 alle ore 12 del giorno 31 dicembre 2021 esclusivamente per via telematica. I dati richiesti devono essere inseriti nell’apposita procedura di istanza online disponibile sul sito web del Comune di Terni previa autenticazione mediante il Sistema di identità digitale (Spid) o la Carta d’identità elettronica (Cie). Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. I cittadini che necessitano di assistenza nella compilazione delle domande on line si possono rivolgere alle principali organizzazioni sindacali di categoria Sunia Cgil, Uniat Uil, Sicet Cisl. Per tutte le informazioni si può telefonare (0744.549365; 0744.549390-549391; 0744.469009) o inviare una mail ([email protected]).