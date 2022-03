Terni, contributi affitto: le graduatorie

Bando per l’assegnazione di contributi a sostegno dell’affitto, ci sono le graduatorie provvisorie degli ammessi e l’elenco degli esclusi. Lo rende noto l’assessorato al welfare del Comune di Terni: «Possono essere consultate alla voce albo pretorio online per 30 giorni consecutivi. Tutti i cittadini esclusi potranno presentare richiesta di riammissione in graduatoria dal 9 marzo al 7 aprile, periodo corrispondente alla pubblicazione delle stesse all’albo pretorio, verificando le cause di esclusione e integrando la domanda. Per informazioni è possibile scrivere via mail a [email protected] o contattare il numero 0744549365».

Richiesta di riammissione

«La richiesta di riammissione, sottoscritta e corredata della necessaria documentazione di supporto, dovrà essere presentata, utilizzando l’apposito modulo, entro e non oltre il termine perentorio del 7 aprile alle ore 12, secondo una delle seguenti modalità: in formato cartaceo, all’Ufficio Protocollo dell’Ente; in formato digitale (effettuando una scansione di tutta la documentazione richiesta), all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) [email protected] Nel rispetto della normativa sulla privacy, le graduatorie provvisorie presentano il solo numero di protocollo generato al momento dell’invio della documentazione ed in possesso dei cittadini».