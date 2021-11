Terni contro la droga: incontro con le madri di Flavio e Gianluca

‘Sì alla vita, no alla droga’: questo il titolo dell’incontro in programma per la mattinata di domenica 14 novembre – dalle ore 9.30 alle 12 – presso il centro ‘Polis’ di Cospea, in via Montefiorino 12/C a Terni.

Promotrici dell’evento, che si prefigge di sensibilizzare sui rischi relativi all’assunzione di droghe soprattutto in giovane età, sono Silvia Jacaroni e Maria Luisa Peralta, mamme di Flavio e Gianluca, i due adolescenti ternani uccisi dal metadone nel luglio del 2020. Parteciperanno e si alterneranno negli interventi, il procuratore capo di Terni Alberto Liguori, l’assessore comunale al welfare Cristiano Ceccotti, il sacerdote don Antonio Coluccia, noto per il suo impegno totale contro le droghe e la criminalità. Saranno presenti all’evento anche delegazioni della Ternana Calcio e della Ternana Rugby. La partecipazione è aperta a tutti.