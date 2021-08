Terni: contromano in auto, 89enne fa cadere scooterista. Poi fa manovra e lo colpisce

Incidente stradale decisamente curioso, quello accaduto martedì pomeriggio in via Eclo Piermatti a Terni. Un 89enne ternano, al volante di una Lancia Y proveniente dalla zona di borgo Bovio, ha imboccato contromano via Piermatti all’altezza della rotatoria. Proprio in quel momento, dalla direzione opposta, stava sopraggiungendo un uomo di circa 30 anni – di origini dominicane – in sella ad uno scooter Yamaha. Quest’ultimo, sorpreso e disorientato dall’auto contromano, è finito a terra. A quel punto l’anziano, compresa la situazione, ha fatto manovra per rimettersi nella posizione corretta ma, nello spostarsi con l’auto, ha colpito il povero scooterista già a terra. Quest’ultimo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale: non sarebbe comunque grave. Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

