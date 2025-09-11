‘A vent’anni dal Codice del Consumo – Un’analisi comparata con altri Paesi’: questo il titolo del convegno che si svolge giovedì 11 e venerdì 12 settembre all’hotel Valentino di Terni, con l’organizzazione dell’università degli Studi di Perugia – in particolare il professor Lorenzo Mezzasoma del Dipartimento di economia – e il patrocinio della Fondazione Carit e degli Ordini degli avvocati e dei commercialisti di Terni. Prevista la presenza di esperti di fama internazionale, per celebrare – attraverso il ricco programma dell’evento – l’importante traguardo e delineare stato dell’arrte e obiettivi futuri. QUI (.pdf) il programma del convegno e di seguito alcune immagini.

