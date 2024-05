Terni, Coppa Italia subbuteo: Arca, Mattiangeli e Perotti a caccia di vittorie

Marco Perotti del club Ss Lazio Tfc, Alessandro Arca e Francesco Mattiangeli. Sono i tre ternani che, nel weeekend, andranno a caccia di medaglie in occasione della Coppa Italia di subbuteo tradizionale: l’appuntamento è fissato per il 18 e il 19 maggio al pala Casa Mora di Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’evento è organizzato dalla Federazione italiana sportiva calcio da tavolo in collaborazione con il settore nazionale subbuteo opes Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Sabato spazio alla competizione individuale con oltre 100 atleti da tutta Italia, il giorno successivo la sfida a squadre con più di 30 club coinvolti.

