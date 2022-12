Terni, Cosp Tecno Service: bonus da 200 euro per 525 soci

Un buono spesa da 200 euro per ciascuno dei 525 soci attualmente impegnati nei cantieri dell’azienda in undici regioni italiane. L’iniziativa è della cooperativa di servizi Cosp Tecno Service: «In un momento di forte difficoltà per tante persone, abbiamo voluto compiere un gesto di vicinanza che fosse il più concreto possibile nei confronti di chi costituisce l’anima della nostra impresa», le parole del presidente di Cosp Danilo Valenti.

La consegna e la motivazione



I buoni spesa sono stati consegnati con gli stipendi di dicembre per consentirne l’utilizzo nel periodo delle spese natalizie. «Questa iniziativa di welfare aziendale è stata realizzata – spiega la cooperativa – giusto qualche mese prima del cinquantenario dell’azienda e s’inserisce in una chiara politica di governance aziendale, portata avanti con determinazione da molto tempo. Già nel 2018, infatti, Cosp Tecno Service aveva stipulato una polizza assicurativa a favore dei soci, a totale carico della cooperativa, attivabile qualora dovessero sopraggiungere condizioni di non autosufficienza fisica a causa di malattie neuro-degenerative o gravi infortuni». Per Valenti «solidarietà e responsabilità sociale dell’impresa sono e devono essere parte di noi. La solidità di un’azienda, la sua capacità di far fronte alle difficoltà e di costruire sviluppo risiede in primo luogo nel valore riconosciuto alle persone e nella qualità dei rapporti tra di loro. Investire nelle persone è investire nel lavoro e nei valori della cooperazione e costituisce senza ombra di dubbio un buon investimento». Al momento Cosp, costituita nel 1973, ha oltre mille addetti ed un fatturato di 55 milioni di euro.