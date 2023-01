Terni: crea il caos in tribunale perché deve tornare in carcere. Fermato un 23enne

Momenti di forte tensione nella mattinata di giovedì, poco dopo le ore 9.30, nell’aula delle udienze penali posta al primo piano del tribunale di Terni. Un 23enne di nazionalità gambiana, E.J. le sue iniziali, ha dato pesantemente in escandescenze, inveendo contro tutto e tutti – giudice (Dorita Fratini), agenti della polizia penitenziaria, carabinieri -, cercando di aggredire le forze dell’ordine e aggrappandosi alla sedia per evitare di essere portato via. Secondo quanto appreso, il 23enne – ristretto in carcere – era stato condotto in tribunale per l’udienza del processo che lo vede imputato per reati di droga, dopo l’arresto scattato lo scorso novembre per mano della Guardia di finanza di Terni. In quell’occasione – lo avevamo riportato – aveva pesantemente minacciato i finanzieri, fra cui una ufficiale del comando. Giovedì mattina il 23enne, che avrebbe perso la testa una volta capito che sarebbe stato riportato in carcere, è stato bloccato a fatica dalle forze dell’ordine, con intervento anche dei carabinieri presenti nelle aule per garantire la sicurezza, e quindi portato via. Successivamente il tribunale, una volta tornata la calma, ha chiesto per il giovane – difeso dall’avvocato Daniele Ciuffoletti – una relazione da parte dei vertici della casa circondariale di vocabolo Sabbione, sulla base della quale decidere poi se disporre o meno una perizia psichiatrica.

