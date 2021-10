Terni: «Creare un centro documentale sull’ex Siri»

La promozione di un atto per impegnare la giunta Latini a lavorare ad un progetto per un centro documentale sull’ex Siri con sede in alcuni locali della ristrutturata casa del custode. A lanciarlo è il consigliere comunale di Terni Civica, Michele Rossi.

Il tentativo

In premessa Rossi ricorda che l’area «dove oggi insiste il polo museale di Terni dal 1794 fu sede del complesso dell’ex Ferriera pontificia, per poi ospitare a partire dal 1925 un centro per ricerche e lavorazioni chimiche di proprietà della Siri – Società Italiana Ricerche Industriali. Una fabbrica con una lunga e articolata storia industriale che va dal 1926 al 1985 (data del suo fallimento); evidente è l’importanza di tale insediamento industriale nella storia della città di Terni e non solo; questo, con la sua storia e sviluppo, meriterebbe di essere conosciuto e divulgato. La storia della Siri e delle persone che vi hanno lavorato per l’innovazione industriale non merita di scomparire. Troppe volte con le nuove destinazioni si tende ingiustificatamente a cancellare la storia dei luoghi . Storia che appartiene alla comunità e contribuisce all’identità cittadina. In città – prosegue – ci sono studiosi e appassionati della storia di questa fabbrica. Glistessi possiedono una gran quantità di foto e materiale documentale, che rischia di andare perduto e che invece andrebbe opportunamente raccolto per poi essere conservato ed esposto alla città ed ai visitatori. Mi è stato espressamente più volte manifestato il desiderio di costoro di avorare ad un centro documentale capace di tener viva la storia di questa importante fabbrica. Nella prossima – conclude – la ristrutturazione dell’ex casa del custode che si affaccia su via Luigi Campo Fregoso, all’ingresso del polo museale, e che in parte di questi locali (la cui destinazione sembrerebbe essere quella di residenze artistiche) potrebbe trovare posto un centro di documentazione sulla storia del luogo e della fabbrica, capace di raccontare ai visitatori la storia di quegli spazi che prima erano fabbrica». Da qui l’input per l’esecutivo Latini.