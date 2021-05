Terni, da due anni in lista d’attesa per un intervento all’anca

di Fra.Tor.

Non solo disagi e difficoltà nella sanità umbra per le nuove prenotazioni di esami o visite, ma anche per quanto riguarda liste d’attesa per interventi programmati.

Un intervento programmato all’anca

«Mia madre ha 78 anni – racconta una signora di Terni ad umbriaOn – e due anni fa ha effettuato una visita alle anche ai poliambulatori dell’ospedale, dalla quale è emerso che si sarebbe dovuta sottoporre ad un intervento. In quella sede ci è stato detto che l’avrebbero messa in lista d’attesa e che ci avrebbero ricontattate. Da quel giorno non abbiamo avuto più notizie e con l’arrivo del Covid tutto è peggiorato perché se proviamo a contattare l’ospedale, la risposta è che al momento è ancora tutto sospeso».

Problemi di diabete

In aggiunta a questo «mia madre, che è anche diabetica, ultimamente ha iniziato ad avere problemi con i dosaggi dell’insulina. Ho provato a richiedere al Cup un appuntamento con un diabetologo, ma la risposta è sempre la stessa, come un disco rotto: ‘Al momento è ancora tutto sospeso’. Come dobbiamo fare per parlare con qualcuno che possa curarci? Come sento dire da molti concittadini, dobbiamo rivolgerci ad un centro privatamente? E che ci da i soldi? Mia madre ha una pensione minima e non possiamo di certo permettercelo. Qualcuno ci ascolti».