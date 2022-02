Terni, da Spazio Verde il secondo weekend di ‘Orchidee in mostra’

Pubbliredazionale

Più di 5 mila visitatori e oltre 1.000 piante vendute. È questo il bilancio del primo weekend della 25esima edizione di ‘Orchidee in mostra’, in programma dal 12 al 27 febbraio da Spazio Verde a Terni. Un evento organizzato in collaborazione con il gruppo ‘Orchidofili umbri’ e quest’anno arricchito anche da bellissimi esemplari di bonsai in collaborazione con il club ‘Passione bonsai Foligno’.

Il primo weekend

Sabato 12 e domenica 13 da tutta la regione, oltre che da Rieti, Viterbo e Roma, hanno raggiunto Spazio Verde oltre 5 mila visitatori. Oltre 1.000 le piante vendute; le orchidee più richieste sono state phalaenopsis, cymbidium e botaniche. Grande attenzione ed interesse da parte dei clienti a tutte le tecniche di manutenzione delle orchidee e dei bonsai.

Nuovi esemplari

Da Spazio verde inizia il secondo weekend di mostra con un riallestimento totale e con l’inserimento di esemplari nuovi e con nuovi colori e varietà. Il garden center più grande del centro Italia nel weekend effettua orario continuato per dare la possibilità ai visitatori di ammirare la mostra e permettere allo staff di dare lezioni e dimostrazioni pratiche sulla cura e la manutenzione delle piante.