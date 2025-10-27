di M.L.S.

Una preghiera per tutti i bambini del mondo. Nasce da un invito di Papa Leone XIV il progetto dell’istituto Leonino, scuola paritaria cattolica di Terni, proponendo alla sua comunità scolastica di condividere momenti di preghiera per la pace con il pensiero rivolto, in particolare, a tutti i bambini della Terra che vivono in condizioni di dolore, di sofferenza e di morte. Di fatto sabato 11 ottobre, giorno in cui la Chiesa celebra la festa di San Giovanni XXIII e l’anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, Papa Leone XIV, ha condotto, in piazza San Pietro, il Rosario per la pace e ha invitato tutti a pregare ogni giorno.

Così Daniela Moscato, dirigente scolastico del Leonino, ha avuto l’idea di un progetto molto ricco di significato. Con lo slogan: ‘Diamo una carezza di pace a tutti i bambini del modo’, i docenti dell’istituto dal 13 al 17 ottobre hanno accompagnato i bambini in un percorso di scoperta e di costruzione della pace, partendo da sé stessi fino ad abbracciare il mondo intero. Attraverso momenti di riflessione, di preghiera e attività concrete, i bambini hanno imparato che la pace non è qualcosa ‘di lontano’, ma inizia nel cuore di ciascuno e si diffonde come una carezza che può raggiungere tutti.

Il progetto si è concluso con un gesto simbolico molto importante: i bambini hanno scritto un messaggio di pace che, appeso a un palloncino bianco, hanno fatto volare come segno di comunione con tutti i bambini del mondo. Un modo per far capire alle nuove generazioni, giorno dopo giorno, che la pace nasce da un piccolo gesto, da un sorriso o da una carezza e che ognuno di loro può diventare costruttore di un mondo più sereno e fraterno.