di S.F.

Il contratto è già scaduto da qualche mese e ora si è in proroga. Fatto sta che per il centro nautico di Piediluco, a Terni, si mette in moto la macchina amministrativa per la redazione di un atto fondamentale e atteso: il nuovo bando di concessione. C’è il via libera al gruppo interdirezionale di palazzo Spada per procedere.

ESTATE 2024, PARTONO I LAVORI PNRR AL D’ALOJA

Il contratto d’uso del polo tra l’allora APT Umbria e la Fic – gennaio 1996 – ha avuto validità fino al 12 ottobre 2024. In più c’è la convenzione per la gestione collaterale tra la stessa azienda di promozione turistica e il Circolo Canottieri Piediluco con scadenza al 2024. A quest’ultimo è stato comunicato a fine dicembre 2024 la proroga tecnica.

MARZO 2023, MAXI APPALTO PIEDILUCO A RIETI

Sono in sviluppo i lavori di sistemazione – 4 milioni di euro di quadro economico – del centro nautico di Piediluco e da palazzo Spada sottolineano che l’operazione è «in avanzato stato di attuazione e nelle more della conclusione occorre procedere alla costituzione di un gruppo li lavoro interdirezionale con esperti della direzione governo del territorio, della direzione istruzione sport politiche giovanili e della direzione Attività Finanziarie». Per cosa?

I DETTAGLI DELL’APPALTO DA 3 MILIONI DI EURO

Il bando per l’affidamento pluriennale dell’impianto sportivo, del parco circostante, della tribuna, della torre di arrivo e delle strutture pertinenti. Un bel po’ di cose. A coordinare il gruppo sarà il dirigente allo sport, Francesco Saverio Vista.