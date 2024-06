Terni, parte la maxi riqualificazione da 3 milioni a Piediluco: chiusura nel 2025

di S.F.

È uno degli interventi del Pnrr ternano più attesi e al contempo più delicati considerando il contesto. Ora ci siamo: ad oltre un anno dall’aggiudicazione dell’appalto integrato – palla in mano alla reatina Tecton Group per un importo di quasi 2,9 milioni di euro – c’è la notifica di cantiere per la riqualificazione del polo nautico di Piediluco. Conclusione prevista nel febbraio del 2025. Vedremo gli sviluppi.

Come noto il restyling vale un quadro economico complessivo da 4,4 milioni di euro e ha l’obiettivo di rendere il D’Aloja un centro adeguato anche per eventi sportivi di rilevanza internazionale. La società interverrà sulla sede del centro federale, l’area rimessaggio barche, i servizi igienici, la tettoia esterna per il montaggio barche, l’area del CCP con abbattimento e ricostruzione senza modifica della volumetria, la creazione di uno spazio ricettivo per eventi, la realizzazione di palestra/spogliati per gli atleti, il nuovo bar, il completamento della torre di arrivo, il rinnovamento dei pontili di imbarco/sbarco, la nuova seduta circolare, il percorso sensoriale, la revisione del sistema Albano ed il completamento del campo di gara con tanto di ancoraggio delle corsie. Di mezzo anche le pensiline con il fotovoltaico. I giorni previsti di lavoro sono 240 e dunque prima del febbraio 2025 l’opera non sarà ultimata.