Terni: danneggiamenti, furti e micro criminalità, «che vuol fare Bandecchi?»

La complessa situazione di borgo Bovio e non solo. In un periodo nel quale iniziano a fioccare le interrogazioni in vista del primo question time dell’era Bandecchi, a proporne una sul tema sicurezza – la delega è in campo al sindaco Stefano Bandecchi – è il capogruppo di FI Francesco Maria Ferranti.

DICEMBRE 2022, IL CONFRONTO A PALAZZO SPADA PER BORGO BOVIO

PRIMO PIANO ASSUNZIONALE DELL’ERA BANDECCHI: DA 23 A 5 ASSUNZIONI

Il nodo

«In queste ultime settimane – l’esposizione dell’esponente di Forza Italia – si registrano numerosi atti di micro criminalità nel nostro territorio, danneggiamenti a vetture o furti in zone residenziali; permangono segnalazioni di attività non lecite in una zona sensibile come il quartiere di borgo Bovio. Negli ultimi mesi, di concerto con l’ex sindaco Latini, a seguito di incontri con residenti e con titolari di attività commerciali avevamo segnalato questo tipo di problematiche all’attenzione attenzione del comitato provinciale per la sicurezza pubblica. Reputo necessario sapere come intenderà muoversi l’attuale amministrazione anche in considerazione delle recenti e numerose segnalazioni pervenutemi. Sicuramente – prosegue Ferranti – deve essere compito dell’attuale sindaco portare la situazione all’attenzione del comitato per l’ordine e la pubblica sucurezza provinciale, ma come presidente del gruppo consiliare di FI intendo avere chiarezza sui programmi e le misure che la nuova giunta intende mettere in campo. Restano in campo un’implementazione dei sistemi di video sorveglianza ma anche l’esigenza di rafforzare attraverso il piano assunzioni il nostro corpo di polizia Locale che ha evidenti criticità di organico. Depositerò lunedì un’interrogazione urgente al sindaco e alla giunta per avere lumi».