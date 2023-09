Terni, debutto in sfida internazionale per Diletta Ciommei: arbitrerà Italia-Belgio

A febbraio la gioia internazionale da IV ufficiale per Italia-Svezia under 23. Ora qualcosa di meglio: Diletta Ciommei, arbitro che festeggerà i 23 anni il prossimo lunedì, è pronta per il debutto da direttore di gara per una sfida europea. Sarà protagonista venerdì pomeriggio al campo sportivo di Tirrenia (Pisa) per dirigere il match amichevole tra Italia e Belgio under 19 femminile. Di certo una bella soddisfazione per lei e per la sezione ternana dell’Aia.

