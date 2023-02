Gioia internazionale per la ternana Diletta Ciommei: la attende Italia-Svezia

Prima l’esordio in Eccellenza regionale in Lama Calcio-Pontevalleceppi. Poi l’ulteriore soddisfazione, questa volta di stampo internazionale: è un febbraio 2023 decisamente positivo per uno degli arbitri di punta della sezione Aia di Terni, la 22enne Diletta Ciommei. Per lei arriva il debutto nell’ambito di un confronto tra selezioni nazionali.

NEL 2021 INSULTI SESSISTI NEI SUOI CONFRONTI: MAXI SQUALIFICA

La attende Coverciano

Il giovane fischietto sarà protagonista lunedì pomeriggio a Coverciano – calcio d’inizio alle 14.30 – in occasione dell’amichevole internazionale Under 23 che vedrà contrapposte Italia e Svezia. Sarà il IV ufficiale di gara e con lei ci saranno altre due umbre, vale a dire Ilaria Possanzini di Foligno (l’arbitro) e Chiara Trotta dell’Aia di Perugia. Un doppio passo in avanti di rilievo e tanti complimenti da parte dell’Aia ternana guidata da Alberto Tatangelo.