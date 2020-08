Terni, Rocca San Zenone: ancora inciviltà

Un anno e mezzo fa i volontari di ‘Mi Rifiuto’ avevano dedicato del tempo per ripulire l’intera con il supporto di alcuni giovani. Purtroppo l’inciviltà e il degrado non si fermano ed ecco che nel parco adiacente alla chiesa di San Zenone Martire si ripresenta quel pessimo scenario: spazi utilizzati a mo’ di discarica per gettare plastica, cartacce e un buon numero di bottiglie, anche in vetro. Il tutto a pochi passi dall’area giochi per i più piccoli. Una combinazione che si è vista troppo spesso in città.

Condividi questo articolo su