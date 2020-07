Ex bar piazzale Senio Terni: «Bando pronto, ma siamo bloccati»

«Il bando è pronto, ma per il momento siamo impossibilitati ad agire». Questa la risposta dell’assessore al patrimonio del Comune di Terni, Orlando Masselli, in merito al tremendo stato dell’immobile – ex bar – nell’area dell’ex parco Gommalandia, in piazzale Senio: la sollecitazione sul tema è arrivata dal consigliere di Terni Civica, Michele Rossi. C’è una data sul quale è puntato il mirino, il 1° settembre.

Degrado e problemi

Rossi nell’interrogazione lo stato di degrado – escrementi, siringhe, sporcizia ecc. – e il problema legato alla frequentazione da parte di persone tossico-dipendenti: «C’è un grave problema igienico-sanitario esistente, che progettualità ci sono?». Tutto così da anni e senza interventi di rilievo: «È una delle ferite aperte – ha risposto Masselli – del patrimonio comunale. Era gestito da una ditta concessionaria, poi c’è stato il fallimento, la revoca e il rientro in possesso da parte dell’amministrazione. Al momento non siamo in grado di mettere la struttura a bando perché all’epoca furono realizzate delle opere abusive e l’ufficio vigilanza-edilizia deve emettere i verbali di inottemperanza. Quindi le demolizioni. Il documento è pronto tuttavia. Per quel che concerne l’area ex Gommalandia potevamo riprenderla dal 1° marzo, ma il Decreto Salva Italia ha spostato i procedimenti al 1° settembre: presumibilmente da quel momento possiamo sperare di poter procedere».