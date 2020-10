Terni: «Degrado nei giardini di via del Raggio Vecchio»

«Neanche la pioggia è riuscita a fermarci», scrivono i volontari del gruppo civico Mi Rifiuto che, assieme ad un gruppo di residenti e a Monica di Retake Terni, venerdì pomeriggio hanno ripulito i giardini pubblici di via del Raggio Vecchio e le aree verdi di via del Lanificio.

Il degrado

«Rispetto alle volte precedenti la quantità di rifiuti raccolta è stata di gran lunga inferiore ma in quell’area non sono solo i rifiuti ad essere causa di degrado. Assieme a Virginia, la più attiva e tenace fra i residenti che hanno a cuore il decoro di questo quartiere, abbiamo già chiesto all’ufficio verde pubblico di intervenire sulle parti arboree cresciute in maniera incontrollata e che necessitano urgentemente di un intervento di potatura. C’è poi anche una grave carenza di illuminazione in alcune aree e questo genera naturalmente uno scarso senso di sicurezza nei residenti aggravato ulteriormente dalla presenza di attività ‘poco lecite’ come testimoniano ancora una volta le tante siringhe usate che sono state raccolte in particolare nell’area del parcheggio. La caparbia dei cittadini che ci hanno proposto questo intervento è comunque da lodare e speriamo che possa essere anche da stimolo affinché trovino soluzione i vari problemi del quartiere».

I prossimi impegni

Venerdì è stata anche l’occasione per inaugurare «il nuovo striscione realizzato da un’idea grafica della nostra Silvia Guerrieri che ci accompagnerà in tutte le nostra future iniziative. Sabato mattina alle 10 saremo a Finocchieto di Stroncone per un’attività di pulizia dei dintorni del paese promossa dall’associazione ‘La piazzetta’ e dal Comune di Stroncone».