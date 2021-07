Terni, deve stare in casa ma esce e molesta i clienti dei locali: cacciato dal centro

Molestie reiterate con aggressioni ai clienti di alcuni locali del centro cittadino, nonostante fosse stato già allontanato da un bar dopo l’intervento degli addetti alla sicurezza. Queste condotte sono costate il ‘Dacur’ – il divieto di accesso alle aree urbane – ad un 24enne di nazionalità egiziana che nella notte fra sabato e domenica, a Terni, ha creato più di un problema nelle zone della cosiddetta ‘movida’. La decisione è stata assunta dal questore Bruno Failla.

Denunciato per falsa identità

L’identificazione del 24enne – disoccupato e pregiudicato – è stata possibile grazie anche alle testimonianze fornite dai clienti dei locali. Appena tre giorni prima era stato liberato dagli arresti domiciliari, sostituiti dall’obbligo di restare in casa dalle ore 21 alle 6 del mattino. Il rintraccio da parte della squadra Volante è avvenuto alle 2 di domenica notte, in centro storico, ma lì il giovane ha fornito generalità false – la fotografia di una carta di identità intestata ad un’altra persona – come poi è stato accertato in questura, dove è stato condotto. Quindi oltre al Dacur si è ‘beccato’ anche una denuncia a piede libero.