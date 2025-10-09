Cordoglio a Terni per la scomparsa di Gianni Tomassi, un uomo che ha fatto dell’impegno civico e politico una ragione di vita. Papà di Andrea, dirigente medico della Usl2 presso la Rsa Le Grazie, e Alberto, addetto stampa e responsabile comunicazione dell’azienda sanitaria, Gianni Tomassi – venuto a mancare nella notte fra mercoledì e giovedì – ha contribuito allo sviluppo sociale ed economico del territorio ternano, ricoprendo ruoli di primo piano.

Consigliere regionale del Pci nella prima legislatura – quella di Pietro Conti presidente – e poi assessore e consigliere comunale, presidente dell’Azienda del turismo del Ternano, infine segretario – per oltre un decennio – della sezione ‘Angeletti’ di Terni. Oltre al profilo di particolare umanità, Tomassi era apprezzato e conosciuto per il suo impegno nel portare all’attenzione del territorio – attraverso articoli e trasmissioni televisive – temi, analisi e problematiche di interesse collettivo. Ai suoi cari giungano le condoglianze da parte della redazione e dell’editore di umbriaOn.