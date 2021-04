Terni dice addio a Sergio Barbaccia: una vita a sinistra

Cordoglio a Terni per la scomparsa di Sergio Barbaccia, 73 anni, venuto a mancare lunedì mattina, il giorno dopo quel 25 aprile che ha sempre celebrato con consapevolezza e passione. Ricoverato all’ospedale di Terni, era malato da tempo. Noto a tutti il suo impegno politico, vissuto da dirigente nell’alveo del Pci, Pds, Ds e quindi Pd, sempre coerente con i valori della solidarietà e dell’uguaglianza, orientato al progresso sociale ed economico di Terni e del suo territorio. A ricordarne le qualità umane non comuni, sono oggi in tanti: tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo lungo il proprio percorso di vita e politico. Una stima riconosciuta non solo da chi la pensava come lui – e tante generazioni di amministratori e politici hanno trovato in Sergio Barbaccia una guida – ma anche, e spesso, dagli avversari, da chi politicamente era distante da lui, pur riconoscendone lo spessore. Ai familiari giungano le condoglianze da parte della redazione e dell’editore di umbriaOn.

I ricordi

A ricordarlo sono in tanti. Francesco Filipponi, consigliere comunale del Pd: «Sergio è stato per me un esempio di dedizione verso il prossimo e verso le istituzioni. Una grande persona che ha speso ogni sua energia per la città e per il mondo associativo locale. Sergio rappresenta anche una enorme perdita per la comunità del Partito Democratico per la quale è stato colonna portante». Alessandro Gentiletti, consigliere comunale di Senso Civico: «Ti ho conosciuto che ero ragazzo quando frequentavo anche io la tua federazione democratica di via Mazzini, un luogo che per te è stato un tempio, di passione politica e di vita. Sei stato una persona dolce e sempre gentile, anche quando non condividevi le critiche che venivano rivolte al tuo partito, che hai sempre amato, anche nei momenti più difficili, con lealtà e generosità. Tre anni fa parlammo un pò durante il corteo della Liberazione, prima delle amministrative: conservo con affetto le parole che mi dicesti, anche perché sapevo che per uno come te non fu facile dirmele. Ci mancherai tantissimo, anche sui social: chi ha compagni non muore mai. Ciao compagno Barbaccia». Così il circolo Pd ‘Ferriera’, di cui Sergio Barbaccia faceva parte: «Per tutti noi Sergio è stato un punto di riferimento e di appoggio sotto numerosi punti di vista, umano, politico e organizzativo. Storico dirigente prima del Pci, poi del Pds, dei Ds e infine del Pd, Sergio è stata una persona speciale perché ha sempre fortemente creduto in quello che ha fatto. Infatti, nonostante i problemi di salute che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua vita e nonostante le oggettive difficoltà in cui versava la realtà ternana del Partito Democratico, è sempre stato in prima linea per difendere e per portare avanti i valori in cui lui credeva, che sono quelli della solidarietà, della vicinanza e del sostegno ai più deboli, dell’uguaglianza e del progresso. Sergio si è dedicato con anima e cuore anche al processo di costituzione del nostro nuovo circolo, che oggi rinasce e torna in pista anche grazie al suo contributo, un circolo dove ognuno di noi sapeva che se ci fosse stato bisogno di una mano lui ci sarebbe stato sempre. Ciao Sergio, ti salutiamo sapendo che hai lasciato un grande esempio per tutti e per qualsiasi giovane che voglia avvicinarsi alla politica: passione, lealtà e abnegazione al primo posto, sempre e comunque, contro tutte le difficoltà, senza mai pretendere niente»..

Cordoglio Aull



«La Presidenza regionale, il consiglio direttivo, gli amici ed i soci di Terni dell’Associazione Umbra Leucemie e Linfomi, unitamente alla Professoressa Anna Marina Liberati, esprimono il loro più sentito cordoglio per la scomparsa del caro amico e socio Sergio Barbaccia. Sergio ha avuto un grande ruolo nella nostra Associazione, dando un forte contributo al gruppo ternano, sempre attento e capace, per il consolidamento e l’affermazione della struttura complessa di Oncoematologia dell’ospedale di Terni. Vogliamo ricordare la sua grande rettitudine e forza di volontà manifestata in tutti questi anni, mai fiaccata dalle difficoltà fisiche, per supportarci ed aiutarci per l’affermazione e lo sviluppo della nostra associazione».