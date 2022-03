Terni dice addio all’imprenditore Gianfranco Sabatini

Lutto nel mondo dell’imprenditoria ternana per la scomparsa di Gianfranco Sabatini, 72 anni, uno dei soci della storica azienda di calcestruzzi – C.S.C. Sabatini & Crisanti – fondata nel 1956 dal padre, Torino Sabatini. Riconosciuto da tutti come un imprenditore capace e soprattutto una persona per bene, lascia la moglie Laura e i figli Alessandro e Giulia. I funerali si terranno sabato 5 marzo, alle ore 12, nella chiesa di Santa Maria del Monumento (cimitero di Terni). Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza giunti in queste ore ai familiari, nel ricordo di una persona che ha saputo lasciare una traccia nel suo lavoro e nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto.

