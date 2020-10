Terni dice addio all’imprenditore Giuseppe Gori

Si è spento nella notte tra venerdì e sabato nella sua casa di Terni, a 98 anni di età, Giuseppe ‘Peppino’ Gori, fondatore agli inizi degli anni ’60 della Edilgori, storica azienda con sede ad Orte (Viterbo) specializzata nella realizzazione di manufatti in cemento armato per grandi opere infrastrutturali stradali e ferroviarie. Una realtà imprenditoriale, la sua, che aveva conosciuto una grande espansione soprattutto negli anni ’70, quando la Edilgori aveva ampliato la sua produzione e si era posizionata in poco tempo ai vertici del mercato nazionale, divenendo punto di riferimento delle maggiori imprese italiane. Gori è stato che dirigente e poi presidente della Ternana Calcio nella stagione ’82/’83, insieme a Giorgio Taddei e Massimo Giubilei. Oltre che per le sue doti imprenditoriali, viene ricordato da chi lo stimava anche per quelle umane, in particolare per i suoi modi eleganti e affabili e la sua sensibilità. Ha raggiunto dopo pochi mesi dalla scomparsa la moglie Miroslawa, che si era spenta appena l’agosto scorso. I funerali dell’imprenditore si terranno lunedì alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria Regina, a Terni.

