Dimensionamento scolastico Terni: passo indietro e revoca

Passo indietro e revoca del piano approvato in giunta lo scorso 21 settembre. La mossa è dell’esecutivo Bandecchi e riguarda in particolar modo l’accorpamento dell’istituto comprensivo De Filis e della direzione didattica don Milani: «Un atto di rispetto e responsabilità, occorre ripensare le scelte», spiega l’assessore Viviana Altamura. Il mirino è sul dimensionamento scolastico per l’anno 2024/2025.

DE FILIS-DON MILANI: ‘RIBELLIONE’

L’SOS DEI GENITORI PER CESI

Ulteriore istruttoria

A distanza di un mese c’è lo stop: «La proposta, a seguito di ulteriore istruttoria, informazioni acquisite successivamente e valutazioni legate all’interesse del sistema scolastico locale, era una scelta ragionevole, motivata, ma onestamente che non risponde in pieno alle esigenze del territorio e non fornisce soluzioni, di rimando crea ulteriori criticità», sottolinea la Altamura. «In concreto credo che revocare un atto, seppur meramente una proposta, sia dimostrazione di senso di responsabilità e di rispetto per il mondo della scuola. Ripensare le proposte non riduce il ruolo istituzionale degli enti locali cui comunque spettano determinate competenze, compresa quella, in alcuni casi, di dover scegliere. Con la revoca della proposta sul dimensionamento, si ripensa l’indicazione di accorpamento dell’istituto comprensivo De Filis e della direzione didattica Don Milani, in attesa dell’evoluzione di un quadro normativo che deve ancora scontare numerosi passaggi sostanziali e una maggiore concertazione a livello territoriale e istituzionale». C’è ancora da attendere.