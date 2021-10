Terni, diocesi in lutto per la scomparsa di don Bruno Bison

Nella serata di giovedì 21 ottobre è morto, all’età di 93 anni, monsignor Bruno Bison, sacerdote decano della diocesi di Terni-Narni-Amelia, cappellano di Sua Santità, canonico del capitolo della concattedrale di Narni, parroco emerito di Santa Maria Assunta in Calvi dell’Umbria. «Sacerdote gioviale e disponibile – riporta la diocesi in una nota -, dallo spirito vivace e arguto, molto conosciuto e amato in diocesi, sempre presente con la sua amabilità e bonarietà verso le persone delle comunità che in 70 anni di ministrero sacerdotale gli sono state affidate, che ne hanno potuto apprezzare le doti umane e spirituali».

Monsignor Bruno Bison era nato a Padova il 14 febbraio 1928 e ha svolto gli studi presso il seminario diocesano di Padova e poi presso il Pontificio seminario regionale Umbro ‘Pio XI’ di Assisi. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1951 da monsignor Giovan Battista Dal Prà. È stato dapprima viceparroco nella cattedrale di Terni, poi parroco a Papigno dal 1953 al 1973 e successivamente a Santa Maria Assunta di Otricoli dal 1973 al 1980, a Poggio di Otricoli, San Giovanni Battista in Schifanoia dal 1982 al 2011 e quindi a Calvi dell’Umbria. Oltre al ministero sacerdotale ha svolto l’attività di insegnante di matematica per decenni nelle scuole medie del ternano e reatino. La camera ardente è allestita nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Valentino in Calvi dell’Umbria, dalle ore 16 del 22 ottobre. La messa esequiale sarà celebrata sabato 23 ottobre alle ore 14.30 nella medesima chiesa parrocchiale.