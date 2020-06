Terni, Cts poligoni tiro: verifica in arrivo, nomina per Contessa

Nuovo passaggio nella curiosa querelle sviluppatasi dal 2014 per il Cts poligoni di tiro in zona Monte Sant’Angelo, tra Terni e Marmore. Una storia che coinvolge il Comune, la società e la Regione Umbria, tutte tirate in ballo lo scorso aprile nel provvedimento del Consiglio di Stato per una verifica dello stato dell’arte: al centro dell’attenzione c’è l’ordinanza di demolizione partita sei anni fa da palazzo Spada per una struttura amovibile posizionata all’interno dell’area.

LA STRANA STORIA CHE VA AVANTI DAL 2014: TAR, CONSIGLIO DI STATO E VERIFICA

Tempo di verifiche

Lo scorso aprile il Consiglio di Stato ha ordinato – 90 giorni di tempo per procedere – alla Regione di effettuare una verifica in situ per tutte le opere messe nel mirino: focus sul titolo rilasciato, lo stato effettivo di consistenza, l’eventuale scostamento dal titolo edilizio e il tipo di intervento. Un controllo da 2.500 euro di cui si dovrà far carico la società. Il Comune in vista dell’appuntamento ha deciso di muoversi dando un incarico.

Il consulente

C’è lavoro per l’architetto e responsabile dell’ufficio controlli edilizi del Comune, Paolo Contessa. È lui ad essere stato nominato ‘tecnico di fiducia’ per tutelare la posizione dell’ente – che vuole il ripristino dello stato dei luoghi – durante la verifica imposta dal Consiglio di Stato. Da ricordare che è già stata fissata la nuova udienza al CdS per discutere della questione, il 15 aprile del 2021.