Terni, domenica c’è la fiera di Santa Lucia

Piazza Ridolfi, via Colombo, corso del Popolo, via dell’Annunziata e largo Frankl. Queste le zone interessate dall’ultima fiera dell’anno a Terni, quella di Santa Lucia: l’appuntamento per la vendita al dettaglio è fissato dalle 9 alle 19 di domenica. «Nell’area individuata per la fiera ed altresì in quelle ubicate in prossimità non è consentito – si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Leonardo Latini in avvio di mese – l’esercizio in forma itinerante del commercio su aree pubbliche, al fine di non pregiudicare l’efficacia del piano di sicurezza dell’evento predisposto da parte della direzione polizia Locale-Mobilità».

Condividi questo articolo su