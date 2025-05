Non solo la ‘Maratona delle acque’. L’11 maggio sarà una domenica di sport a Terni anche con l’edizione 2025 di ‘Bicincittà’, il consueto appuntamento a firma Uisp dedicata agli amanti delle due ruote ed a tutti coloro «che vogliono vivere una giornata sulle due ruote, alla riconquista degli spazi urbani ed all’uso delle piste ciclabili».

Partenza ed arrivo al parcheggio Cesvol di via Montefiorini, a Cospea. Con ritrovo fissato alle 9 e partenza un’ora più tardi. Per consentire l’evento il Comune ha pubblicato un’ordinanza che istituisce il divieto di circolazione a tutti i veicoli limitatamente al passaggio della manifestazione nella fascia oraria 10-11 in via Alfonsine, piazzale Senio, viale Villafranca, piazza Briccialdi, via dell’Annunziata, corso del Popolo, piazza Ridolfi, piazza Europa, via Garibaldi, ponte Garibaldi e via XX Settembre. C’è il patrocinio di Comune e Coni Umbria.