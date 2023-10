Terni, domenica il 48° Circuito dell’Acciaio

Bel tempo e buona partecipazione in vista per l’edizione numero 48 del ‘Circuito dell’Acciaio’. La manifestazione podistica – competitiva da 15,2 chilometri e ludico motoria a carattere nazionale, c’è anche la possibilità della camminata nordica – a firma Amatori Podistica Terni scatterà domenica mattina da corso Tacito dopo la benedizione del vescovo Giuseppe Piemontese. Spazio anche a minipercorsi da 400 metri. C’è il patrocinio di Regione, Provincia e Comune.

Raduno

Il raduno è fissato per le 9 in piazza Ridolfi, quindi trenta minuti dopo l’ingresso nelle griglie di corso Tacito. «La manifestazione – le parole del presidente dell’Amatori Podistica Terni Alessio Schiavo – è la più longeva dell’Umbria ed è una corsa a noi molto cara perché ripercorre il tracciato degli allenamenti di Libero Liberati e l’APT nasce con questo evento». Per il Comune presente l’assessore allo sport Marco Schenardi: «Ci teniamo molto a questa iniziativa, ci permette di far conoscere la nostra città e non tutti sono al corrente delle nostre bellezze». Come di consueto, ci saranno – sono già visibili i cartelli lungo le strade – modifiche temporanee alla viabilità.