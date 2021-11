Terni, fiera del Cassero Firmata l’ordinanza: le misure anti Covid

Domenica 21 novembre torna la tradizionale fiera del Cassero a Terni dopo lo stop 2020 per via del Covid. Così come accaduto per la fiera di San Matteo di settembre, il sindaco Latin ha firmato una specifica ordinanza per la regolamentazione dell’evento a livello sanitario ed organizzativo: le aree coinvolte sono corso del Popolo, piazza Ridolfi, via Colombo, via dell’Annunziata e largo Frankl. Di seguito il documento completo.

Condividi questo articolo su