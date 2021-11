Terni, dopo due anni torna la fiera del Cassero: ok per il 21 novembre in centro

di S.F.

La piena normalità non c’è ancora ma in quanto all’organizzazione delle fiere non c’è alcun problema. Lo scorso settembre c’è stato il ritorno – non si svolgevano da un anno per via del Covid – con quella di San Matteo a Terni nord, ora si passa al centro: in arrivo il via libera per la fiera del Cassero, evento da programmare per domenica 21 novembre.

L’ANNULLAMENTO DEL 2020 PER IL COVID

Si usano gli spazi del mercatino

La fiera del Cassero era stata annullata nel 2020 a causa della situazione epidemiologica. Ora il quadro è decisamente migliorato e dunque si procede all’approvazione per avviare la programmazione: saranno utilizzati gli spazi – da ricordare che nel 2019 furono ‘tagliate’ tre piazze per le poche risorse a disposizione e problemi di viabilità – che da inizio agosto vedono protagonisti gli operatori del mercatino settimanali, vale a dire corso – in particolar modo – via del Popolo, largo Frankl, piazza Ridolfi e via Colombo. Con estensione visto il numero degli stalli da mettere a disposizione (circa 140). Salvo sorprese sarà necessario avere il green pass, come d’altronde già avvenuto in occasione – ci sono stati i controlli in tal senso – della fiera di San Matteo.