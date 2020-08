Nel tardo pomeriggio di venerdì una donna è stata investita da una moto all’altezza delle strisce pedonali tra corso Tacito, via Petrucci e vico Fossacieca, a Terni. Sul posto sono subito arrivati gli operatori sanitari del 118 per le cure del caso; ci sono state conseguenze – nulla di grave fortunatamente – anche per il centauro.

