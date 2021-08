Non ne aveva notizie da venerdì e dopo alcune ore un familiare ha lanciato l’allarme. È in questo modo che i vigili del fuoco di Terni, nella mattinata di sabato, hanno trovato una 77enne senza vita in un’abitazione vicino il centro, in via Parini, non distante da viale di Porta Sant’Angelo e lo stadio Liberati: purtroppo non è stato possibile far altro che constatare il decesso dell’anziana, avvenuto per cause naturali.

