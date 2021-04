Terni, doppio incidente e traffico in tilt verso borgo Rivo

Traffico in tilt dalle ore 13 circa di venerdì lungo l’asse viario viale Borzacchini – via Eroi dell’Aria – piazzale Marinai d’Italia, a Terni. A congestionare pesantemente la viabilità sono stati due incidenti stradali accaduti quasi contemporaneamente. Il primo, un tamponamento a catena fra quattro autovetture all’altezza del cavalcavia di viale Borzacchini, in direzione borgo Rivo. Il secondo, un sinistro che ha coinvolto due auto, all’altezza della rotatoria di piazzale Marinai d’Italia, nei pressi del Tulipano. In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale e, fortunatamente, nessuno dei due sinistri ha avuto conseguenze gravi per i coinvolti. Tanti, invece, i disagi per chi, dal centro cittadino, era diretto verso Maratta e borgo Rivo.

