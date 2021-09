Una domenica mattina di lavoro per i vigili del fuoco di Terni. Gli uomini del 115 si sono attivati per due incendi tra Piediluco e l’area delle fonti di San Gemini: nel primo caso le fiamme hanno coinvolto – sono ancora in corso le verifiche del caso dopo la segnalazione ricevuta – una zona boschiva, nel secondo alcune sterpaglie. In quest’ultimo caso l’operazione è già ultimata: il rogo si era sviluppato all’interno di un cantiere edile.

