Anche i boschi di Miranda (Terni) finiscono sotto la lente dei carabinieri per episodi di spaccio di droga: giovedì mattina i militari dell’Arma – Compagnia di Terni e Gruppo forestale di Terni – hanno eseguito un servizio di controllo straordinario che ha consentito di recuperare 73 grammi di hashish e 24 di cocaina, quest’ultima già suddivisa in dosi. Trovate anche armi ‘bianche’ come coltelli, mannaie, un’ascia e anche una pistola a salve – identica ad un’arma vera – priva del tappo rosso. Nelle zone perlustrate, nessuno spacciatore ma i ‘soliti’ bivacchi di chi si organizza per trascorrere nei boschi il tempo necessario a smerciare droga: tutto materiale poi recuperato e smaltito da Asm.