Ancora soddisfazioni per il ‘Dark Angel Team’ di Terni, squadra di Muay Thai (Thai Boxe) allenata dal maestro Maurizio Sardonini. Domenica 19 novembre a Roma, in occasione del Muay Thai Day organizzato dalla Lega Muay Thau, due atleti – Cristiano Trivelli e Rafael Dodani – hanno centrato la medaglia d’oro nelle rispettive competizioni. Un altro passo avanti nella crescita di questa disciplina anche nel Ternano e uno stimolo importante, per gli atleti del Dark Angel Team, per fare ancora di più.

