Terni e le buche: «Strada di Recentino in condizioni critiche, ci si muove?»

Terni, buche e avvallamenti, sale il pressing sull’esecutivo Bandecchi. Questa volta a lanciare l’sos è il consigliere Valdimiro Orsini (TMS): mirino in particolar modo su strada di Recentino e Sabbione.

La richiesta

«Premesso che il manto stradale – spiega Orsini – della zona industriale di Sabbione ed in particolare quello di Strada di Recentino, presenta numerose buche e avvallamenti tanto che i mezzi industriali e gli autoveicoli privati al fine di evitare pericoli per la sicurezza stradale sono costretti a vere e proprie gincane; è presente una rotonda abbandonata piena di erbacce infestanti e di rifiuti; la zona industriale di Sabbione, ed in particolare Strada di Recentino, e percorsa giornalmente da centinaia di mezzi industriali e da autovetture private». Da qui la richiesta al sindaco Stefano Bandecchi se «sia stato predisposto dall’amministrazione comunale un programma di asfaltatura delle strade e delle vie più dissestate della città ed eventualmente di conoscerne il contenuto; se sia previsto l’intervento di rifacimento del manto stradale della zona industriale di Sabbione ed in particolare di quello più rovinato di strada di Recentino; se nel frattempo, al fine di garantire la sicurezza stradale, sia intenzione dell’amministrazione comunale intervenire per la riparazione delle buche e delle grandi crepe presenti nella zona industriale di Sabbione ed in particolare in strada di Recentino zona B 12-13». Infine il focus sulla rotonda.