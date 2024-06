Terni e Montecastrilli unite nel cordoglio per la morte dell’imprenditore Enrico Raggi

Lutto, non solo nel Ternano, per la scomparsa all’età di 72 anni dell’imprenditore Enrico Raggi, presidente di Terni Servizi e Scas, già sindaco di Montecastrilli dal 2006 al 2011 ed ex direttore regionale di Confcooperative Umbria. È proprio la confederazione a ricordarlo in un messaggio a firma del presidente regionale, Carlo di Somma.

«Imprenditore e uomo stimato»

«Con la scomparsa di Enrico Raggi – si legge – Confcooperative Umbria non perde solo un ex direttore regionale ed un autorevole esponente della cooperazione ternana, ma un protagonista del suo percorso di rafforzamento ed un dirigente attento alle esigenze delle nostre cooperative». «Siamo vicini alla famiglia ed ai lavoratori delle imprese cooperative rappresentate da Enrico – aggiunge il segretario regionale Lorenzo Mariani – di cui abbiamo conosciuto ed apprezzato la professionalità e l’attaccamento alla grande famiglia di Confcooperative Umbria che oggi gli si stringe intorno nell’estremo saluto». Al dolore di Confcooperative si aggiunge quello di Confindustria per la scomparsa «di un imprenditore noto e stimato del nostro territorio». Anche l’editore e la redazione di umbriaOn esprimono il proprio cordoglio alla famiglia Raggi.