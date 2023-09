Terni e Narni: lutto per la scomparsa del professor Piero Amerini

Cordoglio nel Ternano per la scomparsa del professor Piero Amerini all’età di 86 anni. Originario di Narni, Amerini nella sua vita ha saputo ricoprire ruoli da protagonista nel mondo della scuola, dello sport ed anche della politica. Da calciatore ha indossato – fra le altre – le maglie della Narnese e della Ternana. Da insegnante, invece, i suoi ex studenti dell’Itis di Terni lo ricordano con grande affetto per le sue qualità umane e di docente. Infine Piero Amerini è stato anche assessore allo sport al Comune di Terni negli anni ’80. Cordoglio viene espresso dalla Narnese Calcio attraverso il suo presidente, Paolo Garofoli, e tutte le componenti societarie: «Una persona molto stimata, esemplare – è la nota della società rossoblu -, che ha fatto la storia della Narnese Calcio e ha profuso grande impegno per lo sviluppo dello sport nel territorio di Narni».

