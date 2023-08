Valnerina, debutto della Stravalnerina Gourmet: sport, cibo e scoperta dei borghi

Una passeggiata lungo i sentieri della Valnerina con tanto di visita guidata alla cascata delle Marmore e degustazione di prodotti enogastronomici a chilometro zero. Si chiama ‘Stravalnerina Gourmet’ e la prima edizione è stata programmata per domenica 17 settembre in abbinamento con la 9° ‘Stravalnerina’, la tradizionale corsa omologata Fidal di 10 chilometri con partenza da Ferentillo e arrivo ad Arrone.

L’obiettivo è coniugare buona cucina, sport e turismo in Valnerina. L’evento è organizzato dall’#iloverun Athletic Terni in collaborazione con il Frantoio Bartolini, la Cantina Annesanti e il sostegno della Fondazione Carit: «È stata pensata – viene sottolineato – come una lunga passeggiata alla scoperta di sapori, luoghi insoliti e panorami mozzafiato. Un evento unico che combina lo sport, la magia delle bellezze della Valnerina e il piacere gastronomico». Il percorso si snoda tra sentieri suggestivi e la cascata delle Marmore: «Dopo il ritrovo i partecipanti saranno accolti da una guida che condurrà la visita all’interno del parco della Cascata. Il ritorno al Frantoio Bartolini sarà agevolato con un comodo trasferimento in autobus. Qui gli ospiti saranno accolti da una deliziosa degustazione di prodotti tipici della Valnerina, cuore dell’Umbria gastronomica. Protagonisti indiscussi l’olio d’oliva extravergine del Frantoio Bartolini e i pregiati vini della Cantina Annesanti, le cui vigne verranno attraversate durante la passeggiata». Il costo è fissato in 35 euro; per gli under 8 l’iscrizione è gratuita. QUI è possibile dare l’adesione.

Il programma in pillole

– Ritrovo al Frantoio Bartolini ore 8.15

– Partenza ore 9

– Percorso guidato del Borgo di Arrone attraverso i vigneti certificati BIO della Cantina Annesanti

– Ingresso e visita guidata della Cascata delle Marmore e del Parco

– Trasferimento in pullman dal parco della Cascata ad Arrone per brunch e degustazione vini

– Brunch al Frantoio Bartolini con prodotti tipici della Valnerina, olio d’oliva e dei vini Annesanti