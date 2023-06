Terni: c’è ‘Generazione Z’. L’Ep del giovane rapper ‘Crepa’

Nicolas Consalvi, in arte ‘Crepa’, rapper 22enne ternano, non si ferma ed è pronto a presentare il suo Ep. Mercoledì 21 giugno uscirà infatti ‘Generazione Z’ «che tratta – spiega – temi e drammi della mia generazione». Nicolas si è avvicinato alla musica rap quando aveva 13 anni, ha collaborato per qualche anno con un gruppo per poi intraprendere la sua carriera da solista. A febbraio 2023 ha pubblicato il video del suo singolo ‘Pensieri’, nato da una raccolta di storie di ragazze autolesioniste.

Condividi questo articolo su