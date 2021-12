Cammino San Valentino Terni, c’è il comitato promotore

Una dozzina di tappe in corso di tracciatura per 170 chilometri tra luoghi, siti e borghi più belli del comprensorio ternano e dei comuni limitrofi, con arrivo e partenza dalla basilica del Santo patrono. Si tratta del Cammino di San Valentino in via di sviluppo: si registra una novità in questo ambito con la costituzione del comitato promotore.

Chi ne fa parte

Il comitato vede protagonisti Arnaldo Casali, giornalista, scrittore e direttore Istess; Marco Cincinelli, guida ambientale escursionistica dell’associazione Tribù in movimento; Andrea Giuli, giornalista, scrittore, già vicesindaco e assessore alla cultura e turismo; Eleonora Pellegrini, insegnante ed escursionista; Roberto Proietti Barsanti, guida ambientale escursionistica dell’associazione Tribù in movimento e Simone Vannelli, accompagnatore escursionistico. «Ha già raccolto la partecipazione – viene spiegato – del Csen Umbria (Centro sportivo educativo nazionale), vuole aprirsi nelle prossime settimane e mesi ad un confronto e all’adesione di altri soggetti interessati alla sfida, a cominciare da associazioni e proloco dei territori attraversati dal Cammino, nonché a singole personalità e a rappresentanti dei Comuni coinvolti». L’iniziativa è stata avviata tra il 2019 e il 2020.

Lo scopo fondamentale del comitato è «concretizzare nei tempi necessari un cammino che, evocando il nome del Santo di Terni, colleghi le eccellenze naturalistiche, ambientali, archeologiche, culturali, i borghi del comprensorio ternano, in un’ottica di valorizzazione turistica, di benessere e di conoscenza delle enormi potenzialità dei nostri luoghi. Ma anche di riscoperta della figura di Valentino. Il cammino peraltro si lega al percorso urbano di San Valentino già varato in via sperimentale dall’amministrazione municipale di Terni, costituendo così un pacchetto articolato e di grande interesse. Il comitato promotore ha già svolto una serie di incontri preliminari e ufficiosi di tipo tecnico con la Regione, Sviluppumbria e il Cai, destando il giusto interesse». A stretto giro sono previste iniziative lungo il percorso per promuovere e far conoscere il progetto.