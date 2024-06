Terni, edilizia: in via Villa Fongoli si punta sulla ristorazione

di S.F.

Attività ristorative a Terni, movimenti in vista in via Villa Fongoli. Siamo a ridosso dell’area dove la Esseti è in azione da tempo per il I stralcio della bretella di via Urbinati, a pochi passi dall’ospedale: è l’area individuata per il tentativo di una nuova costruzione.

Tutto ciò si evince – l’atto per ora non è visualizzabile – dall’avviso di indizione della specifica conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona. Il motivo è appunto legato alla richiesta di «nuova costruzione edificio da destinare a ristorazione»: palla in mano al dirigente all’edilizia privata Claudio Bedini. Ora la ricezione dei pareri dei soggetti coinvolti e l’esito finale.