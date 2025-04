di S.F.

L’installazione di dissuasori in via Monte Totagna – sopra borgo Bovio – per il problema legato alla velocità delle auto. Del tema se ne è parlato martedì mattina in I commissione con protagonista una delle firmatarie della petizione partita dal quartiere, Ilaria Orientale. Check tecnico in arrivo.

È lei in sintesi ad aver spiegato la situazione: «Va avanti da tempo la problematica, in una zona piena di bimbi e ragazzini. C’è un punto esatto, una curva a gomito pericolosa dove le macchine vanno fortissimo. Ci sono stati scontri verbali con le persone perché c’è il rischio di investire i bambini. L’unica possibilità per farle rallentare crediamo che siano i dossi, i dissuasori della velocità». Bene, ma si può fare a livello normativo?

OTTOBRE 2022, IL PROBLEMA IN VIA MONTE TOTAGNA

Ad esporsi in merito è stato il funzionario Walter Giammari, presente in aula posto del collega Stefano Carloni: «Sarebbe possibili installarli nel quartiere – ha esordito richiamando il Codice della strada -, ma ci sono prescrizioni che danno suggerimento su come e quando installarli. I dossi sono un ostacolo sulla sede stradale e vanno evidenziati, devono essere perfettamente visibili e ad una distanza tale da consentire di rallentare», ha sottolineato. «Ciò consiglia di non installarli dove vi sono strade in pendenza ma soprattutto strade con curve. Lo dice il ministero». Sì, perché altrimenti non c’è la necessaria visibilità per chi guida. «Dopo una curva a gomito non è consigliabile metterlo. Valutare la situazione generale per capire se ci sono punti con possibilità di renderli visibili».

Con lui anche il funzionario con elevata qualificazione Antonino Cuzzucoli per il contesto urbanistico: «Stiamo completando i lavori in seguito al fallimento della ditta Servillo (quartiere Il Fontanile) con parco a verde, nuovi parcheggi, tappetini e marciapiedi», ha puntualizzato. «Una volta ultimati saranno presi in carico dal Comune». Che si fa? Verifica in vista. «Sarà opportuno – è intervenuto l’assessore Marco Iapadre – che i tecnici della viabilità facciano un sopralluogo sul posto con una rappresentanza dei cittadini. Ciò per capire se ci sono i presupposti normativi e tecnici». Vedremo gli sviluppi.